Службу безопасности Twitter возглавил один из самых известных в мире хакеров

Руководителем службы безопасности Twitter стал специалист по сетевой безопасности и один из самых известных в мире хакеров Пейтер Затко, передает телеканал NBC.

Затко, во время хакерской деятельности носивший псевдоним Мадж (Mudge), стал известен благодаря своим достижениям в хакерском объединении L0pht. Кроме того, он является одним из ключевых членов хакерской и медиагруппировки «Культ мертвой коровы» (Cult of the Dead Cow), которая была создана в 80-е годы прошлого века. Также известно, что он занимался исследованиями в области кибербезопасности для федерального агентства DARPA, находящегося в подчинении Пентагона.

На посту главы службы безопасности Twitter Затко после истечения двухмесячной проверки получит широкие полномочия, включая возможность предлагать изменения в структуре и методах работы соцсети. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси.