Скончался режиссер Роман Виктюк

Ушел из жизни известный театральный режиссер Роман Виктюк, недавно попавший в больницу с коронавирусом.

Артисту было 84 года. О кончине режиссера сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Уточняется, что народный артист России во вторник умер в больнице.

В конце октября СМИ сообщали о том, что Виктюк попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за COVID-19.

Роман Виктюк — театральный режиссер, на счету у которого более 250 спектаклей.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове, окончил актерский факультет РАТИ-ГИТИС. В качестве режиссера работал в театре Моссовета, Вахтангова, МХАТ им. Горького, а также в театрах Львова, Вильнюса. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка.