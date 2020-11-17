Сенат США одобрил антидопиговый закон Родченкова

В понедельник Сенат Конгресса США одобрил «Антидопинговый закон Родченкова», которым предусматриваются серьезные наказания за попытки повлиять на исход международных соревнований, используя допинги.

Особенностью закона является то, что его объектом являются не атлеты, а «любой человек, который… осуществляет план с целью повлиять на крупные международные состязания, используя запрещенные препараты или методы». Объектом его действия могут как американские , так и иностранные чиновники, тренеры, медики, имеющие отношения к соревнованиям, в которых участвуют американские спортсмены. Законопроектом предусматривается наказание до десяти лет тюрьмы, до одного миллиона долларов штрафа, конфискация собственности, находящейся в США.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подвергало критике законопроект, считая, что в силу своей экстерриториальности он может подорвать международную систему антидопингового контроля. Однако представитель американского антинаркотического управления при Белом доме Энтони Джонс заявил, что реакция WADA на российский допинговый скандал подорвала веру в глобальную систему антидопингового контроля.

Закон назван именем Григория Родченкова, в прошлом главы московской антидопинговой лаборатории, вскрывшего масштабное применение допинга российскими спортсменами на крупнейших состязаниях, включая Олимпиаду 2014 года в Сочи, поощрявшееся российскими властями.

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