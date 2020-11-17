РПЦ разрешат отмывать теневые деньги

Правительство России внесло в ГосДуму законопроект, освобождающий религиозные организации от требований «антиотмывочного» законодательства.Как сообщает РИА Новости, из-под действия закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предлагается вывести юридических лиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Кроме того, религиозные организации, а также юрлиц, где они являются единственным собственником, предлагается освободить от обязанности предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах Росфинмониторингу.

Послабления вводятся «в связи с низкими рисками» отмывания денег религиозными организациями, говорится в пояснительной записке к проекту