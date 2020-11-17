Разрушение легких при Ковиде осталось необъяснимым

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в США опровергли широко распространенный взгляд, что осложнения от SARS-CoV-2 вызываются гиперактивацией иммунной системы. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, объясняют, почему многим пациентам при тяжелых симптомах не помогают противовоспалительные препараты, такие как дексаметазон. В то же время разрушение легких у тяжелобольных пациентов до сих пор остается необъяснимым.

Исследователи выяснили, что неконтролируемый иммунный ответ не является проблемой для подавляющего большинства госпитализированных с COVID-19. Только у нескольких процентов пациентов наблюдался избыточный уровень цитокинов, что определяется как цитокиновый шторм. Доля пациентов с цитокиновым штормом оказалась низкой даже среди тех, кто подключен к ИВЛ. У большинства воспалительный процесс не достигал того уже уровня, что у сопоставимой группы пациентов с гриппом. Таким образом, дыхательная недостаточность не возникает из-за сверхактивации иммунной системы.

Исследователи проанализировали иммунные клетки и молекулы в образцах крови 168 пациентов с COVID-19, 26 больных гриппом и 16 здоровых людей. Количество воспалительных клеток в крови пациентов с COVID-19 и гриппом было примерно одинаковым. У семи пациентов с COVID-19 (4 процента) наблюдались признаки цитокинового шторма с чрезвычайно высоким уровнем цитокинов даже по сравнению с другими тяжелобольными пациентами.

Обычно тяжелобольным людям назначают стероиды, однако, подчеркивают ученые, не похоже, что большинство тех, у кого наблюдаются серьезные симптомы, действительно нуждаются в них. В этом случае применение стероидов может нанести вред. Исследователи стараются определить признаки скорого цитокинового шторма, чтобы противовоспалительные препараты могли назначаться тем, кто в этом действительно нуждается.

У большинства людей, умерших от COVID-19, цитокиновый шторм не наблюдался. Поэтому причина большинства случаев дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19 пока остается неизвестной.

http://pharmpedia.org/2020/11/17/razrushenie-legkih-pri-kovide-ostalos-neobyasnimym/