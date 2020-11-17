Путина предложили сделать президентом еще на 10 лет

Путина предложили сделать президентом еще на 10 лет — еще два срока он сможет править Россией, если будет проголосован новый закон.

Сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Законопроект подготовлен во исполнение поправок к Конституции РФ, принятых по итогам общероссийского голосования. В действующей редакции Конституции эти положения уже есть.

В законопроекте сказано, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал или занимает пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть Владимира Путина и Дмитрия Медведева.