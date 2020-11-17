Путин сможет стать пожизненным неприкосновенным сенатором

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации, передает корреспондент «Росбалта».

Закон принимается в связи с обновленной Конституцией. Новыми нормами предоставляется право бывшим президентам РФ, прекратившим исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно в случае отставки, на пожизненное членство в Совфеде. При этом экс-президент сможет отказаться от полномочий сенатора.

Также вводится норма, по которой 7 из 30 сенаторов, назначаемых президентом РФ, смогут получить пожизненный статус. Речь идет о «лицах, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Законопроектом вводится понятие сенатора Российской Федерации. Также устанавливаются требования к кандидатам в сенаторы. Ими могут стать граждане, достигшие возраста 30 лет, обладающие безупречной репутацией, постоянно проживающие в России, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Вместе с тем, предлагается дополнить исключение из ценза оседлости, действующего при отборе сенаторов. Ценз не будет распространяться на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота. Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.

Законопроектом также расширяется перечень лиц, которых губернаторы смогут назначить сенаторами. Предусматривается, что сенатором смогут стать депутаты Госдумы. В то же время расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.