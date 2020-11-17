Престарелая Кортни Кокс показала, как сама прихорашивается

Известная американская актриса Кортни Кокс насмешила фолловеров новой публикацией.

Так, во время карантина звезда сериала «Друзья», похоже, не имеет возможности посетить салон красоты, поэтому вынуждена прихорашиваться самостоятельно. В частности, 56-летняя знаменитость решила покрасить брови. На странице в Instagram Кортни запостила селфи, на котором встала с забавной гримасой и толстыми нарисованными бровями странной формы.

Мои брови были микроблейдованные. Слишком много? — в шутку написала звезда.

В комментариях пользователи взорвались сообщениями, отметив, что звезда их изрядно насмешила и поддержали шутку.