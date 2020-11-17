«  
  »

«Плохие парни навсегда» выиграл главную зрительскую премию People’s Choice

"Плохие парни навсегда" выиграл главную зрительскую премию People's Choice

В США состоялась церемония вручения главной зрительской премии People`s Choice Awards.

Лучшим фильмом 2020 года по мнению народа стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда«, а исполнивший в нем главную роль Уилл Смит — «лучшим актером». В аналогичной женской номинации «лучшей актрисой» признана Тиффани Хэддиш за фильм «Гламурные боссы». «Лучшим фильмом в жанре «экшен» признан приключенческий боевик производства студии Walt Disney Pictures «Мулан». Крис Хемсворт был отмечен за фильм «Эвакуация», снятый в жанре «экшн». В драматической категории победу одержала историческая драма «Гамильтон». Сыгравший в нем главную роль Лин-Мануэль Миранда признан «лучшим драматическим актером». «Будка поцелуев 2» названа «лучшей комедией», а ее звезда Джои Кинг — «лучшей комедийной актрисой». Анимационный фильм «Вперед» получил приз как «лучший семейный фильм».

Среди телевизионных проектов награды распределились следующим образом. «Лучшим сериалом» стала «Анатомия страсти», «лучшим драматическим сериалом» — «Ривердэйл», «лучшим комедийным сериалом» — «Я никогда не…», а «лучшим научно-фантастическим шоу» — «Вайнона Эрп».

17 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  