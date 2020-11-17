Анджелина Джоли проиграла ключевую битву в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом Ученые выяснили, что мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы » «Плохие парни навсегда» выиграл главную зрительскую премию People’s Choice В США состоялась церемония вручения главной зрительской премии People`s Choice Awards. Лучшим фильмом 2020 года по мнению народа стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда«, а исполнивший в нем главную роль Уилл Смит — «лучшим актером». В аналогичной женской номинации «лучшей актрисой» признана Тиффани Хэддиш за фильм «Гламурные боссы». «Лучшим фильмом в жанре «экшен» признан приключенческий боевик производства студии Walt Disney Pictures «Мулан». Крис Хемсворт был отмечен за фильм «Эвакуация», снятый в жанре «экшн». В драматической категории победу одержала историческая драма «Гамильтон». Сыгравший в нем главную роль Лин-Мануэль Миранда признан «лучшим драматическим актером». «Будка поцелуев 2» названа «лучшей комедией», а ее звезда Джои Кинг — «лучшей комедийной актрисой». Анимационный фильм «Вперед» получил приз как «лучший семейный фильм». Среди телевизионных проектов награды распределились следующим образом. «Лучшим сериалом» стала «Анатомия страсти», «лучшим драматическим сериалом» — «Ривердэйл», «лучшим комедийным сериалом» — «Я никогда не…», а «лучшим научно-фантастическим шоу» — «Вайнона Эрп».

загрузка...