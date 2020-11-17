Первый за пандемию океанский круиз привел к новым заражениям коронавирусом

По Карибскому морю запустили показательный круиз — компания-оператор хотела продемонстрировать, что на больших судах путешествовать безопасно, несмотря на «разгул» коронавируса. Однако, напротив, выяснилось, что угроза никуда не девалась, передает CNN.

Лайнер SeaDream 1 («Мечта морей — 1») отправился в путь из Барбадоса, рейс был рассчитан на неделю.

Несмотря на то что команда и пассажиры были взяты на борт на основании нескольких отрицательных тестов, массового заражения избежать не удалось: на лайнере выявлены как минимум семь заболевших.

Возможно, вспышка обусловлена тем, что в начале круиза на «Мечте морей» не придерживались масочного режима.

Лайнер вернулся в порт отправления.

Морские круизы с участием 250 и более туристов были отменены в марте, когда началась пандемия. Количество пассажиров на SeaDream 1 было меньше этого числа.