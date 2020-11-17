Онколог: Порция мяса, приготовленного на дыму, сопоставима с 50 выкуренными сигаретами

Чрезмерное употребление красного мяса и мясных продуктов может привести к развитию онкологических заболеваний, однако главным фактором риска является способ приготовления. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал врач-онколог, эндоскопист, к. м. н. Иван Карасев.

«Дело не в самом мясе, а в тех веществах, которые используются для консервации и прокорма скота. Они имеют накопительный эффект, что потом негативно сказывается на здоровье. В частности, такие исследования велись в контексте колоректального рака», — рассказал Карасев.

Также, по словам врача, очень многое зависит от способа приготовления. Например, обжаривание на дыму или копчение делают кусок мяса по токсичности равным 50 сигаретам. Самый безопасный способ — готовить на пару.

3

«Существует исследование, согласно которому употребление 80 граммов мяса в день повышает риска колоректального рака на 15%. А если речь идет о 20 граммах в день, то риски существенно ниже. Получается, что 300-500 граммов красного мяса в неделю — это безопасно», — объяснил Карасев.