Ольга Бузова получила трещину в грудной клетке

Певица и телеведущая Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». Об этом пишет Super.ru.

Издание опубликовало видеозапись, на которой Бузова сидит на льду, приложив ладонь к груди, а потом ложится, громко дыша.

Телезвезде выносят стул, партнер поднимает ее и усаживает на него, прося «не лежать на холодном». Бузову окружают несколько человек и на этом запись обрывается.

По информации Super, то, что Бузовой стало плохо на тренировке, связано с полученной ею травмой.

Во время катания телеведущая повредила ребро из-за большой нагрузки во время поддержек и выходит на лед с трещиной в грудной клетке, отмечается в статье.

При этом, несмотря на то, что Бузова травмирована, о том, что она покинет шоу, не сообщалось.