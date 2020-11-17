Обама перечислил причины слабости России

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. Он также перечислил причины ее слабости.

По мнению бывшего американского лидера, государству не хватает союзников и военных баз. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — пишет Обама в своих мемуарах.

Он также указал на зависимость России от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, и акцентировал внимание на том, что экономика страны в годы его президентства «продолжала уступать» экономикам таких стран, как Италия, Канада и Бразилия. Помимо прочего, политик отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Обама счел, что Москва во многом настроена против Вашингтона, о чем свидетельствует «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН», а также «активизация усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» России.