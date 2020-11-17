Ночная сторона Европы может светиться в темноте — ученые

В этом десятилетии NASA и ESA планируют отправить две миссии в систему Юпитера. Одной из их основных целей станет Европа — 3000-километровый спутник, чья поверхность полностью покрыта льдом. Считается, что под ним скрывается океан, содержащий больше воды, чем все моря и океаны нашей планеты вместе взятые.

Возможно, земным посланцам удастся зафиксировать явление, чье существование было недавно предсказано учеными из Лаборатории Реактивного Движения (NASA JPL). Они пришли к выводу, что ночная сторона Европы может светиться в темноте.

Дело в том, что ледяная поверхность спутника постоянно подвергается высокому уровню излучения со стороны радиационных поясов Юпитера. Ученые из JPL смоделировали это воздействие, бомбардируя соленый лед высокоэнергетическими электронами. Это привело к возникновению процесса электронно-стимулированной люминесценции: облучаемый лед начал светиться. Его цвет зависел от химического состава и интенсивности излучения. Для невооруженного глаза свечение выглядело иногда зеленоватым, иногда голубоватым, а иногда белым.

По словам исследователей, этот эффект можно использовать для изучения Европы. Например, замеряя интенсивность свечения на различных длинах волн космический аппарат мог бы определить химический состав льда на ночной стороне спутника. Также эти данные могли бы помочь определить некоторые характеристики подповерхностного океана Европы — например, его соленость.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»