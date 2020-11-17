Минск разрывает диалог с ЕС по правам человека

Белоруссия испытывает трудности в отношениях с европейскими партнерами и Западом в целом. Поэтому принято решение в частности приостановить диалог с ЕС по правам человека и понизить уровень представительства в «Восточном партнерстве» до экспертного, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, его цитирует Sb.by.

По его словам, проблемы в отношениях с ЕС «носят искусственный характер, и здесь налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Белоруссии извне». Макей отметил, что будет приостановлена работа Координационной группы Белоруссия — ЕС, в рамках которой обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека. «Мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы, поэтому нет смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог», — добавил министр.