Marvel намерена похоронить Железного человека

У киностудии нет планов возвращать на экраны персонаж Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Киностудия Marvel не будет воскрешать персонаж Тони Старка (Железного Человека), роль которого сыграл американский актер Роберт Дауни-младший. Об этом в интервью газете Clarin заявила исполнительный вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо.

«Тони Старк мертв. И это наша история. <…> Мне кажется, что история Тони Старка рассказана», − подчеркнула Алонсо отметив, что не представляет, каким образом Железного человека можно вернуть.

Напомним, в конце фильма Мстители. Финал Тони Старк использовал перчатку великана Таноса, чтобы остановить его войско, однако не вынес силы камней бесконечности и умер.