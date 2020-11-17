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Marvel намерена похоронить Железного человека

Marvel не намерена воскрешать Железного человека

У киностудии нет планов возвращать на экраны персонаж Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Киностудия Marvel не будет воскрешать персонаж Тони Старка (Железного Человека), роль которого сыграл американский актер Роберт Дауни-младший. Об этом в интервью газете Clarin заявила исполнительный вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо.

«Тони Старк мертв. И это наша история. <…> Мне кажется, что история Тони Старка рассказана», − подчеркнула Алонсо отметив, что не представляет, каким образом Железного человека можно вернуть.

Напомним, в конце фильма Мстители. Финал Тони Старк использовал перчатку великана Таноса, чтобы остановить его войско, однако не вынес силы камней бесконечности и умер.

17 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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