Майкл Джексон снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойников

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В перечень, опубликованный на сайте издания, вошли 13 человек.

Так, первое место в рейтинге восьмой год подряд занимает американский певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году. За прошедший год обладатели прав на музыкальное наследие «короля поп-музыки» заработали около 48 млн долларов.

Вторым в списке оказался детский писатель и мультипликатор Тед Гайсел, известный как Доктор Сьюз, – он придумал Гринча, слона Хортона и лесного духа Лоракса. Обладатели прав на его книги получили 33 млн долларов дохода. В этом году в США было продано почти 6 млн экземпляров книг.

Замыкает тройку художник Чарльз Монро Шульц – автор комиксов про Снупи и Чарли Брауна, который умер в 2000 году. В этом году его доход связан с сериалом «Снупи в космосе», который вышел на Apple TV+ и принес наследникам автора 32,5 млн долларов.

Четвертую строчку занимает гольфист Арнольд Палмер, который умер в 2016 году. Проданные под его именем спортивное снаряжение и напитки принесли владельцам бренда 25 млн долларов.

На пятой позиции – король рок-н-ролла Элвис Пресли. Его посмертный доход составил в этом году 23 млн долларов.

На шестое место впервые в список попал легендарный баскетболист Коби Брайант, погибший в январе 2020 года вследствие крушения вертолета. Продажа именной коллекции, выпущенной Nike, и автобиографии баскетболиста принесла наследникам 20 млн долларов.

На седьмой позиции также новичок – это умерший в 2019 году рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс). Его посмертный доход за год составил 15 млн долларов.

Также в топ самых высокооплачиваемых знаменитостей, зарабатывающих и после смерти, попали Боб Марли (14 млн долл.), Джон Леннон (13 млн долл.), Принс (10 млн долл.), Фредди Меркьюри (9 млн долл.), Джордж Харрисон (8,5 млн долл.) и Мерилин Монро (8 млн долл.).