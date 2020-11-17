Мадонна поделилась милым архивным снимком с любимым мальчиком детства

Известная американская певица Мадонна опубликовала в Instagram-аккаунте архивное фото.
Звезда показала, как выглядела в детстве.
На снимке юная Мадонна позирует рядом с мальчиком, демонстрируя свою красоту. У звезды на фото очень выделяются длинные ресницы и голубые глаза.
«Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды …», — подписала фото звезда.
Поклонники оценили красоту маленькой звезды на фото и засыпали комплементами: «Боже какие глаза!», «Прекрасная маленькая девочка!», «Маленькая королева Мадонна», «Королева Вселенной. Ни один художник не сравнится с вами».
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