Мадонна поделилась милым архивным снимком с любимым мальчиком детства

Известная американская певица Мадонна опубликовала в Instagram-аккаунте архивное фото.

Звезда показала, как выглядела в детстве.

На снимке юная Мадонна позирует рядом с мальчиком, демонстрируя свою красоту. У звезды на фото очень выделяются длинные ресницы и голубые глаза.

«Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды …», — подписала фото звезда.

Поклонники оценили красоту маленькой звезды на фото и засыпали комплементами: «Боже какие глаза!», «Прекрасная маленькая девочка!», «Маленькая королева Мадонна», «Королева Вселенной. Ни один художник не сравнится с вами».