Крис Хемсворт показал свою молодую маму

Знаменитый австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в кинематографической вселенной Marvel и агента Эйч в фильме «Люди в черном: Интернэшнл», шокировал подписчиков семейными снимками.

На своей странице в Инстаграм 37-летний актер разместил подборку ярких фотографий с празднования дня рождения своей мамы. 14 ноября Леони Хемсворт исполнилось 60 лет. «Счастливого 60-летия величайшей маме на земле. Люблю тебя», — подписал кадры Крис.

Пользователи пришли в восторг от моложавого вида именинницы, ведь Леони выглядит ровесницей своего известного сына.