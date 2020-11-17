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Крис Хемсворт показал свою молодую маму

Крис Хемсворт показал свою маму

Знаменитый австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в кинематографической вселенной Marvel и агента Эйч в фильме «Люди в черном: Интернэшнл», шокировал подписчиков семейными снимками.

На своей странице в Инстаграм 37-летний актер разместил подборку ярких фотографий с празднования дня рождения своей мамы. 14 ноября Леони Хемсворт исполнилось 60 лет. «Счастливого 60-летия величайшей маме на земле. Люблю тебя», — подписал кадры Крис.

Пользователи пришли в восторг от моложавого вида именинницы, ведь Леони выглядит ровесницей своего известного сына.

17 ноября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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