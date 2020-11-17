Космонавты фольгой и резиной заклеивают дырку на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал «ремонт»: космонавты заклеивают заплаткой из резины и алюминиевой фольги трещину в российском модуле «Звезда», ставшую причиной утечки воздуха со станции.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA, Сергей Рыжиков сообщил на Землю, что нашел заплатку для «дырки» — это гибкий диск из алюминиевой фольги, в центре которого резина. Космонавт уже снял временную каптоновую ленту с трещины и обезжирил поверхность спиртовой салфеткой. Земля попросила Рыжикова примерить и наклеить заплатку на трещину, выравнивая ее от центра к краям, чтобы не было «пузырей».

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе–сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).