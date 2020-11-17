Как сейчас выглядит 86-летняя Софи Лорен

13 ноября на Netflix состоялась премьера экранизации романа Ромена Гари «Вся жизнь впереди», в котором главную роль сыграла легендарная итальянская актриса Софи Лорен. За десять лет это первая роль актрисы.

В фильме актриса перевоплотилась в еврейку, пережившую Холокост. По сюжету она зарабатывает на жизнь, воспитывая детей в приюте. Однажды на пороге приюта появляется сенегальский сирота Момо, который помогает главное героине справиться с ее прошлым.

Отмечается, что ради этой роли актриса примерила седой парик, почти отказалась от косметики и согласилась на грим, который подчеркнул морщины.

В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, почему так долго не появлялась на экране: «Мне хотелось поработать над каким-нибудь интересным и сложным проектом, но таких не было».