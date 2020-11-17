Доктор Комаровский порассуждал об эффективности карантина в выходные дни

Врач и телеведущий Евгений Комаровский порассуждал об эффективности карантина в выходные дни с целью замедлить распространение коронавируса. Видео, в котором он прокомментировал одну из мер для борьбы с пандемией COVID-19, опубликовано на YouTube.

«Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости», — отметил специалист. При этом доктор подчеркнул, что эти ограничения не равноценны и в отдельных случаях могут иметь и обратный эффект.

Комаровский пояснил, что если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то людям, которым необходимо что-то купить там, все равно зайдут позже. «Количество людей в понедельник будет больше, социального дистанцирования будет меньше», — добавил врач и назвал такие решения странными.

«Карантин выходного дня — способ показать, как мы умеем воевать друг с другом», — заметил Комаровский. Доктор объяснил, что люди все равно стараются ходить в рестораны и фитнес-клубы, но особым образом. Так, сначала они созваниваются с работником и отдельно скрытно заходят внутрь. При этом в зданиях окна закрыты и соблюдается тишина, чтобы их не обнаружили.

Специалист добавил, что сопротивление таким мерам иногда оказывают и мэры городов. Комаровский заключил, что эти решения надо было заранее объяснить людям с точки зрения медицины: «Позиция государства подкрепляется позицией ученых, которые не просто говорят, но и объясняют». По словам доктора, именно так получилось бы не только ввести подобный карантин, но и добиться его соблюдения.