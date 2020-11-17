Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и другие звезды «Гарри Поттера» воссоединились в честь 19-й годовщины

14 ноября исполнилось 19 лет с момента американской премьеры первой части серии фильмов о маленьком волшебнике Гарри Поттере и его друзьях. Еще за месяц до этого события Том Фелтон, сыгравший в кинофраншизе Драко Малфоя, заклятого врага главного героя, заявил о своем желании собрать актеров из каста на онлайн-встрече.

Свое обещание Фелтон сдержал и в день годовщины выпустил на YouTube видео, которое посвятил фильмам о Гарри Поттере. К радости фанатов поттерианы, специально для этого ролика исполнитель главной роли в киносаге Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли, и многие другие звезды киносаги записали свои видеообращения, в которых рассказали, что для них значит эта годовщина.

Так, Рэдклифф отметил, что кинофраншиза о маленьком волшебнике воспитала целое поколение, а также намекнул, что по-настоящему масштабное празднование запланировано на следующий год, когда исполнится 20 лет с момента выхода первого фильма.

Это всего лишь репетиция ностальгии, в которую мы с головой погрузимся в следующем году, когда исполнится 20 лет с момента выхода первой части,

— отметил Дэниел.

Руперт Гринт, Джоан Роулинг, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон на мировой премьере первой части фильма в Лондоне

Руперт Гринт, в свою очередь, вспомнил о забавных моментах на съемках «Гарри Поттера». Актер, который недавно впервые стал отцом, признался, что ему было очень сложно сохранять серьезный вид во время съемок мрачных сцен вроде похорон профессора Дамблдора:

Я помню, что на съемках были очень сложные для меня сцены. Например, похороны Дамблдора обернулись для меня кошмаром. Почему-то мне казалось это очень забавным. И как только ты начинаешь смеяться, остановиться потом очень трудно. У меня была плохая репутация. Многие называли меня «Давай еще раз, Гринт», потому что знали, что я не могу что-то сыграть, не повторив одну и ту же сцену раз 20.

Руперт Гринт

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В онлайн-встрече также приняли участие и другие актеры из каста «Гарри Поттера»: Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие близнецов Уизли, Эванна Линч, запомнившаяся зрителям по роли Полумны Лавгуд, Джейсон Айзекс, воплотивший на экране Люциуса Малфоя, и не только. Присоединиться к коллегам не смогла разве что Эмма Уотсон, сыгравшая в киносаге Гермиону Грейнджер. Однако Том Фелтон уверил, что с Эммой и многими другими актерами «Гарри Поттера», по своим причинам не участвовавшими в эфире, он регулярно поддерживает связь в мессенджерах.

Бонни Райт

Эванна Линч

Джейсон Айзекс

Оливер Фелпс

Том Фелтон

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт в детстве