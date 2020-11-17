Брюс Уиллис требует от дочери родить внука

Если голливудский актер Райан Рейнольдс кайфует от того, что живет в чисто женской компании, то его коллега Брюс Уиллис немного устал от красавиц, требуя от дочерей внука. Об этом рассказала его старшая дочь — 32-летняя Румер.

В интервью для шоу «The Talk» Румер призналась, что ее отец пожаловался во время карантина, что ему не хватает мужчин в семье.

Отметим, что звезда «Крепкого орешка» воспитывает трех дочерей от брака с Деми Мур и еще двух принцесс со своей второй женой Эммой Хеминг. Поэтому, его капризы не беспочвенны.

На карантине он сказал, что хочет, чтобы у меня родился сын, потому что ему нужна мужская энергия в этой группе. Очевидно, что женщин много. У него 5 дочерей, а еще моя мама и мачеха. Женской энергии очень много. – объяснила Румер.

Однако, Брюсу еще придется подождать, ведь дочка пока не нашла человека, с которым бы захотела создать семью. Может к его просьбе прислушаются 29-летняя Скаут или 26-летняя Таллула?