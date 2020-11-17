Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от COVID

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 4,01%, до $44,38 на 17:36 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $44,64.

Фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в декабре растет на 4,04% — до $41,75.

Сегодня утром нефть Brent торговалась около отметки $43,26 (+1,12%).

По словам аналитиков, это, прежде всего, реакция на достаточно сильную статистику из Азии, а также на создание зоны свободной торговли. Однако, сообщает РБК, после публикации данных о вакцине американской компании Moderna рост заметно усилился.

Как сообщалось, эффективность препарата Moderna составляет 94,5%, в то время как совместная разработка от Pfizer и BioNTech эффективна на 90%.