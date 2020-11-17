Анджелина Джоли проиграла ключевую битву в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом — во всяком случае теперь ее бывший супруг получает значительное преимущество в дальнейшем.

Вот уже который год длится бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и 56-летним Брэдом Питтом, и пока о его окончании говорить не приходится. Стало известно, что 45-летняя актриса официально проиграла свою битву за отстранение судьи Джона Удеркирка от этого дела (именно этот судья, к слову, зарегистрировал брак пары в 2014 году).

Актриса утверждала, что Удеркирка связывали деловые и профессиональные отношения с юридической командой ее бывшего супруга, о чем он умолчал. Поэтому, по ее мнению, было бы несправедливо, если бы он руководил бракоразводным процессом, продолжающимся уже четыре года.

Однако в судебных документах, представленных вчера в Верховном суде Калифорнии в округе Ориндж, говорится, что Удеркирк останется в деле.

Это яркий пример того, как кто-то пытался устранить судью в конце игры, потому что ему не понравился результат,

— поделился инсайдер своим мнением.

В постановлении суда сказано, что Удеркирк обнародовал всю запрашиваемую информацию о делах с юридической фирмой, представляющей интересы Питта. Кроме того, там отмечено, что Джоли была осведомлена о назначении Удеркирка и его прежних деловых отношениях с августа 2018 года и могла бы тогда принять решение, однако сейчас ее требование выглядит несвоевременным.

В августе юридическая команда Питта обвинила Джоли в намеренной попытке отсрочить их бракоразводный процесс, после того как актриса подала запрос на отстранение Удеркирка от дела. Однако Анджелина нанесла ответный удар через своего законного представителя, который сказал, что его клиентка просто хотела «справедливого судебного разбирательства» без «особых привилегий» для обеих сторон.

Согласно документам, актер сильно переживает, что длительная судебная тяжба сильно повлияет на их с Энджи детей (а у пары их шесть), в отношении которых окончательно так и не решен вопрос с опекой.