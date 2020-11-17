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Алиев отверг присвоение особого статуса Нагорному Карабаху

Ни о каком особом статусе Карабаха «не может быть и речи». Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он пояснил, что предлагает армянам, населяющим спорные территории, конфликт за которые тянется с начала 1990-х годов, влиться в семью народов Азербайджана, пишет «Интерфакс».

«Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный, — цитирует его слова агентство. — Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях».

17 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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