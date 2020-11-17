9 лучших фильмов о телевидении и ведущих

Вчера в Украине отмечали День работников радио и телевидения. Немало курьезов и запутанных дел связаны с этой работой, поэтому режиссеры охотно воплощают их в невероятно интересных фильмах.

Предлагаем посмотреть лучшие ленты, которые расскажут о работе на телевидении. Комедии, триллеры, драмы, которые поднимают важные социальные вопросы, и классика Голливуда: в подборке можно найти фильм для любого настроения.

«Сенсация»

Год выхода – 2019

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 6,8

Фильм привлекает внимание даже с первого взгляда на постер, ведь главные роли в драме «Сенсация» исполнили Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон. Лента рассказывает о секс-скандале, который вспыхнул на одном из ведущих телеканалов США – Fox News. Основателя канала и его исполнительного директора Роджера Эйлса обвинили в домогательствах. Инцидент мог остаться без внимания, если бы ведущая Гретхен Карлсон не уволилась и подала в суд. К громкому делу мгновенно присоединились другие жертвы похотливого руководителя, которые рассказали свою историю.

«Сенсация» вызвала немалый ажиотаж в прокате, ведь тема секс-скандалов остается топовой в Голливуде. Если вам интересна эта тема, тогда рекомендуем еще посмотреть сериал «Утреннее шоу», в котором главные роли исполнили Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

«Прекрасный день по соседству»

Год выхода – 2019

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Циничный журналист Ллойд Фогель измеряет свою работу наградами и давно не верит, что в мире может быть какая-то бескорыстная доброта. Очередной его репортаж для Esquire должен был стать всего лишь ступенью в карьере. Однако знакомство с героем интервью – телеведущим детского шоу Фредом Роджерсом – может изменить всю его жизнь. А все потому, что в поисках неискренности мужчины Ллойд найдет собственные изъяны.

Лента «Прекрасный день по соседству» сможет тронуть каждого и заставить задуматься о своей жизни. И если и это вас не убедило пересмотреть фильм, тогда непревзойденная игра Тома Хэнкса, которую можно увидеть даже в трейлере, точно заинтересует настоящих ценителей кино.

«Финансовый монстр»

Год выхода – 2016

Жанр – триллер, драма

Рейтинг IMDb – 6,5

Но в работе журналистов хватает и событий в стиле триллера. Это ярко показали в фильме «Финансовый монстр». По сюжету, телеведущий Ли Гейтс, которого сыграл Джордж Клуни, дает финансовые советы зрителям в собственном шоу. Все его рекомендации базируются на аналитике и рынке Уолл-стрит. Во время прямого эфира в студию врывается вооруженный Кайл Бадуэлл, который потерял все сбережения из-за шоу Ли Гейтса. У мужчины не осталось ни копейки, поэтому он берет в заложники ведущего, которому, чтобы спасти свою жизнь, придется впервые быть честным и откровенным.

«Доброе утро»

Год выхода – 2010

Жанр – комедия, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,5

Если же у вас есть настроение для замечательной комедии, тогда рекомендуем фильм «Доброе утро». Фильм расскажет о телепродюсере Бекки, которую внезапно увольняют с телеканала. На поиски новой работы у нее мало времени, поэтому девушка рассылает всем свое резюме в надежде найти хоть какую-нибудь вакансию. И канал IBS приглашает ее на собеседование.

Бекки берут на работу на утреннее шоу только при одном условии: она должна за рекордное время увеличить рейтинг проекта. И для этого главной героине нужно будет примирить двух кардинально разных ведущих, сглаживать их конфликты в прямом эфире и в рутине не забыть о своей личной жизни.

«Голая правда»

Год выхода – 2009

Жанр – комедия, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,4

Не менее курьезным является фильм «Голая правда» с Кэтрин Хайгл и Джерардом Батлером. По сюжету, успешный телепродюсер Эбби Рихтер все держит под контролем, пока одним из ведущих ее шоу не становится ловелас Майк. С первых минут работы они понимают, что сработаться будет сложно. Поэтому Майк предлагает своей руководительнице сделку: он помогает ей закрутить роман с привлекательным врачом, который живет по соседству с Эбби, в обмен на работу. И эти приключения будут полны курьезами как в прямом эфире, так и за кулисами шоу.

«Доброй ночи и удачи»

Год выхода – 2005

Жанр – историческая драма

Рейтинг IMDb – 7,1

Политическое противостояние ведущего Эдварда Марроу и влиятельного американского сенатора Джозефа Маккарти показали в увлекательной драме «Доброй ночи и удачи». Фильм рассказывает о 1950-х годах, когда телевидение активно развивалось. Именно тогда в прямом эфире разгорелся скандал между ведущим и сенатором, за которым активно следила вся Америка.

«Шоу Трумана»

Год выхода – 1998

Жанр – драма, комедия

Рейтинг IMDb – 8,1

Но если речь идет о телевизионных шоу, первое, что вспоминается киноманам – культовая лента «Шоу Трумана». Фильм с Джимом Керри уже давно является классикой Голливуда, а ленту просмотрели миллионы людей.

По сюжету, Труман – первый ребенок, которого усыновила корпорация. Для него построили собственный город, где на каждом шагу установили камеры. Все, кто встречается на пути главного героя – актеры, однако он об этом не догадывается, пока прожектор не падает просто рядом с его домом. Тогда Трумэн начинает подозревать, что все вращается вокруг него, а события в городе какие-то искусственные.

«День сурка»

Год выхода – 1993

Жанр – романтическая комедия

Рейтинг IMDb – 8,0

Еще одна культовая лента о телевидении – «День сурка». Комедия расскажет зрителям о журналисте Филе Коннорсе, который должен отснять сюжет, который, мягко говоря, не является для него интересным. Когда работа завершается, ведущий радуется, что все позади. Однако уже утром его ждет неожиданный сюрприз: из-за петли времени он вынужден будет снова и снова переживать день сурка. И без романтических приключений и курьезов здесь не обойдется.

«Телесеть»

Год выхода – 1976

Жанр – сатирическая драма

Рейтинг IMDb – 8,1

Четыре премии Оскар и всемирное признание: такую награду получили авторы культового фильма «Телесеть». Хоть лента вышла в 1976 году, она до сих пор остается любимой для многих киноманов.

Фильм тонко высмеивает изъяны американского телевидения, которое считалось образцовым. И помог в этом ведущий Говард Бил, который не может смириться с мыслью о потере работы. Узнав слухи о предстоящем увольнении, он угрожает покончить жизнь самоубийством в прямом эфире.