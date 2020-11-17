49-летняя телеведущая удивила фанатов наличием странного нижнего белья под одеждой

Британская телеведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в облегающем наряде и удивила пользователей сети наличием нижнего белья. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart FM. Она вышла на публику в одежде черного цвета. На ней — классические брюки марки Zara, пальто, водолазка из тонкой ткани, через которую виден бюстгальтер, а также туфли на каблуках. Свой образ Холден дополнила солнцезащитными очками и небольшим клатчем.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид телеведущей. «Шок, ужас, она в лифчике», «Переоделась для радиошоу. Как всегда. Но когда ее показывают по телевизору, на ней мало одежды: сплошь декольте и торчащие через платье соски», «Вау, она наконец-то не показывает свою несуществующую грудь», «Я полагаю, сезон демонстрации сосков прошел», — высказывались они в комментариях.