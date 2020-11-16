В России к 2030 году прикроют иностранный туризм и будут развивать внутренний. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал добро на разработку нового национального проекта по масштабному развитию внутреннего туризма для населения России.Внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава кабмина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «Интерфакс».

Чернышенко в свою очередь сообщил, что целевые показатели проекта уже готовы. К 2030 году число турпоездок по России нужно довести до 140 миллионов в год.

Де-факто это означает практически полный перевод туристической отрасли на советскую модель — с путешествиями по стране и ограниченным выездом за рубеж.

По данным Ростуризма, в общей сложности в прошлом году россияне совершили 110 миллионов туристических поездок. Из них 65 миллионов — по стране и 45 миллионов — с выездом за границу.

Таким образом, через 10 лет объем внутреннего туризма должен подскочить более чем вдвое и на 27% превысить показатели всего туристического рынка на данный момент. Иными словами, по задумке правительства, к 2030 году россияне будут ездить по России больше, чем сейчас совершают поездок внутри страны и за границу вместе взятых.

Для этого потребуются инвестиции, которые будут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. «Это позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль бюджетных инвестиций будет привлечено не менее 3-4 рублей средств частных инвестиций», — сообщил Чернышенко.

Запуск проекта должен состояться в кратчайшие сроки — до начала летнего сезона 2021 года. «Предварительно со всеми заинтересованными государственными, общественными организациями, с рабочей группой госсовета, с бизнес-сообществом была проведена подготовительная работа и создана правительственная комиссия по развитию туризма. В нее вошли все губернаторы, представители основных бизнесов туристической отрасли», — рассказал вице-премьер.

Для реализации туристического нацпроекта будет создан новый институт развития. Он займется «стимулированием спроса на туристический продукт, помощью в создании самого продукта, и, конечно, комплексным освоением территорий, включая планирование туристических потоков, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, которые будут предоставляться для строительства объектов туриндустрии», сообщил Чернышенко.

Губернаторам будет поручено сформировать собственные региональные проекты в рамках федерального. «Думаю, что за месяц это нужно сделать», — сказал вице-премьер.

Закрытием границ для зарубежного туризма власти латают платежный баланс российской экономики, которая столкнулась с резким падением притока иностранной валюты. В прошлом году россияне потратили на выездной туризм около 30 млрд долларов, но эти расходы больше не по карману экономике, пережившей обвал нефтегазовой выручки вдвое, до минимумов за 16 лет.

Ограничения на зарубежные поездки являются фактором стабилизации курса рубля, говорил в мае глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, — это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет», — объяснил он.