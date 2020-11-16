В Османском архиве нашли оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора

Украинские дипломаты нашли в Османском архиве уникальные документы — оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора (1918) и ратификации гетмана Павла Скоропадского. Об этом сообщает МИД Украины.



«Впервые на просторах сети — оригинал ратификационной грамоты за подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей. Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отражением большой государственной печати », — отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что документы удалось найти стараниями посла Украины в Турции Андрея Сибига, генерального консула в Стамбуле Александра Амана, украинских ученых Ирины Матиаш, Емельяна Прицака, Александра Середы и при содействии заместителя председателя Османского архива Себахаттина Байрама.







Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора в Османском архиве / Фото: Посольство Украины в Анкаре

Как отмечается, в Османском архиве, который насчитывает более 90000000 документов, есть огромный пласт украинистики — десятки тысяч документов. «Внезапно заметив в списке информацию о Брест-Литовский договор, дипломаты сразу же пригласили оцифрованы версии уникальной находки. И буквально в тот же день их получили », — информируют дипломаты.

Планируется продолжение научного сотрудничества с Турцией, детальное изучение украинскими исследователями найденных документов, экземпляры которых в Украине не сохранились.

Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 гг. — мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, подписанное в Бресте (Брест-Литовске). Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

Заключение этого соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства — стороны подписавшего.

На это была вынуждена согласиться и московитские большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918, уже через год Москва осуществила агрессию против Украины, и период первой украинской независимости закончился.