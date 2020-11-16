«  
  »

В Канаде создали легкий шлем для защиты от коронавируса

Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем для защиты от коронавируса. Он полностью закрывает голову и грудь, а также имеет забрало. В таком виде канадец ездит на метро в Торонто, передает «Би-би-си».

Сзади устройства находится вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора, который очищает воздух, поступающий извне. 32-летний мужчина отметил, что многие смотрят на его устройство с любопытством и спрашивают, где изобретатель достал такой шлем.

Свое устройство Аль-Кайси назвал BioVYZR. По словам изобретателя, батарея шлема может выдержать до 12 часов без подзарядки. Он также сообщил, что в настоящее время порядка 10 тысяч человек подали заявку на приобретение подобного девайса.

Шлем доступен на сайте его онлайн-магазина VZYR Technologies за 379 долларов.

16 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  