Украинец снова – самый сильный человек планеты

Украинец Алексей Новиков завоевал титул Самый сильный человек планеты – World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.
Источник: страница «The World’s Strongest Man» в Facebook
Детали: Украинец снова обрел престижный титул самого сильного человека впервые с тех пор, как им владел Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).
Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.
В свои 24 года киевлянин Новиков стал самым молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.
Ранее, два месяца назад, в борьбе с Павлом Кордиякой Алексей Новиков лишился титула «Самого сильного украинца», которым владел 4 года подряд.
Почти все соревнования мирового «стронгмена» были отменены из-за пандемии, но World Strongest Man 2020 таки провели, хотя и перенесли на 6 месяцев.
В 2019 году самым сильным человеком планеты стал американец Мартинс Лицис, в 2018 году — Хафтор Бьёрнссон из Исландии.
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