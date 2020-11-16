Украинец снова – самый сильный человек планеты

Украинец Алексей Новиков завоевал титул Самый сильный человек планеты – World Strongest Man в Брейдентоне, Флорида, США.

Источник: страница «The World’s Strongest Man» в Facebook

Детали: Украинец снова обрел престижный титул самого сильного человека впервые с тех пор, как им владел Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

The World’s Strongest Man-2020

Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.

В свои 24 года киевлянин Новиков стал самым молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.

Алексей Новиков THE WORLD’S STRONGEST MAN

Ранее, два месяца назад, в борьбе с Павлом Кордиякой Алексей Новиков лишился титула «Самого сильного украинца», которым владел 4 года подряд.

Почти все соревнования мирового «стронгмена» были отменены из-за пандемии, но World Strongest Man 2020 таки провели, хотя и перенесли на 6 месяцев.

В 2019 году самым сильным человеком планеты стал американец Мартинс Лицис, в 2018 году — Хафтор Бьёрнссон из Исландии.