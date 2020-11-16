Ученые из Польши открыли самую маленькую свободную экзопланету

Астрономы из Польши открыли самую маленькую свободную экзопланету — она не связана ни с одной звездой. Это открытие примечательно тем, что такие небесные тела никогда не бывают массивными, поэтому их можно найти только по косвенным признакам. При этом исследователи пока не знают как возникают такие экзопланеты.

Ученые из Университета Варшавы представили сразу несколько кандидатов в свободные плавающие планеты. Теперь один из кандидатов подтвердился — исследователи назвали его OGLE-2016-BLG-1928. Специалисты отмечают, что вокруг нее нет звезды, но возможно ее просто нет в радиусе восьми астрономических единиц, пространстве для наблюдения. Авторы работы отмечают, что метод микролинзирования очень чувствительный, он способен обнаружить эффект линзы длительностью всего 45 минут.

Ранее ученые из Великобритании представили доклад, в котором предположили, что планет такого типа в Млечном Пути очень много — возможно, в несколько раз больше, чем звезд. Эксперты отмечают, что каждые 25 млн лет они пересекают Солнечную систему, накапливая в себе микрочастицы пыли и зародыши жизни и разносят материал по Галактике.

Однако с этим согласны не все исследователи: анализ наблюдений польского эксперимента OGLE за 2010-2015 годы показал, что на одну звезду приходится не больше 0,25 свободных экзопланет.