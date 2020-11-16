Сын Цоя подал в суд на режиссера Учителя за фильм об отце

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

35-летний мужчина считает, что в ленте «Цой» кинематографист незаконно использовал изображение музыканта. В связи с этим он подал иск к студии Учителя, а также к ряду кинопрокатчиков. Он не намерен просить о компенсации морального вреда, однако требует, чтобы изображение его отца было удалено из картины.

Александр Цой планирует взыскать с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей. Кроме того, он хочет, чтобы ответчики выплатили 29 тысяч рублей — именно в такую сумму сыну артиста обошлось нотариальное обеспечение доказательств.

В конце августа 2020 года вышел трейлер фильма «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино». Режиссер пояснил, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».