Студент, чтобы разнообразить досуг, построил американские горки во дворе



Творческие люди всегда найдут себе занятие, даже если весь мир на самоизоляции. Как, например, это сделал студент, который умудрился соорудить сложнейшую конструкцию американских горок на заднем дворе у себя дома. Увлеченному молодому человеку и команде единомышленников понадобилось всего 4 месяца, чтобы создать аттракцион, который признан лучшими домашними американскими горками из всех известных развлекательных объектов, сделанных своими руками.







Студент, чтобы разнообразить досуг и украсить двор, построил американские горки (Matterhorn: Alpine Escape). © Magictecture.

Совсем недавно в Сети появилось удивительное видео, выставленное будущим археологом на студенческом канале YouTube под названием Magictecture («Волшебная архитектура»). Молодой человек показал, чем занимался во время карантина и на летних каникулах. Как оказалось, на заднем дворе студент создал самые настоящие американские горки, сродни аттракционам Disneyland. Как он сам объясняет: «Мы не могли попасть в Диснейленд во время карантина, поэтому привезли его к нам». Его нестандартную идею поддержали не только его родные и соседи, но и друзья, которые и помогали воплощать в жизнь мечту иметь собственный аттракцион в пределах досягаемости.



Аттракцион из любимого Диснейленда на собственном дворе (Matterhorn: Alpine Escape). © Magictecture.

Учитывая, что семья имеет большое подворье нашлось место для создания довольно высокой «горы», которая чем-то схожа со знаменитой альпийской вершиной на границе Швейцарии и Италии, имеющей вид четырехгранной пирамиды – Matterhorn. Именно ее формы и вдохновили автора проекта назвать свой аттракцион – Matterhorn: Alpine Escape. Для начала молодой человек вместе со своей командой сделали макет аттракциона из ПВХ, чтобы определиться, где организовать подъемы, а где лучше спуститься в «подземелье» и прокатиться по темному туннелю. Только после того, как все расчеты были сделаны можно было задействовать бетон, дерево и металлоконструкции.



Настоящие фонтаны, водопады и мостики украшают рукотворную скалу с аттракционом Matterhorn: Alpine Escape. © Magictecture.



Цепной подъемник доставляет вагонетки на экстремальную трассу, созданную из надежных металлических труб (Matterhorn: Alpine Escape). © Magictecture.

В итоге за четыре месяца кропотливой ежедневной работы на заднем дворе появилась огромная скала с множеством водопадов, фонтанов и мостиков, по склонам и «пещерам» которой проложены массивные трубы, являющиеся своеобразными рельсами. Они созданы по всем правилам аттракционов, использующих потенциальную и кинетическую энергии, чтобы вагонетка, поднявшись на нужную высоту с помощью цепного подъемника, затем двигалась с нужной скоростью по всем лабиринтам экстремальной трассы и доходила до финишной точки без каких-либо дополнительных приспособлений. Для усиления эффекта, помимо крутых спусков, поворотов и арок, заставляющих наклонять голову, в одном из «подземелий» установлен двигающийся волосатый монстр со светящимися глазами на подобии йети.



Постоянно двигающееся страшилище с горящими глазами поджидает любителей экстрима в одном из подземных туннелей (Matterhorn: Alpine Escape). © Magictecture.

Справка: Монстр йети (yeti) или Снежный человек – это огромное человекообразное существо, которое по мифам и различным страшилкам встречается лишь в высокогорных или лесных регионах на разных континентах. Многие энтузиасты-путешественники утверждают, что видели эти волосатые чудища, но на данный момент их существование не подтверждено реальными фактами.



Теперь развлекается вся округа (домашний аттракцион Matterhorn: Alpine Escape). © Magictecture.

К сожалению, создатель ролика не поделился ни чертежами, ни тем, как и что делалось, хотя некоторую информацию можно узнать из ответов на комментарии под видеороликом. Самым интересным, по мнению авторов Novate.ru, является диалог между организатором этого проекта и известным в своих кругах аэрокосмическим инженером Полом Греггом (Paul Gregg), который не только проектировал и создавал под

обные конструкции, но и написал две книги об устройстве аттракционов американские горки.



За 4 месяца студент со своей командой собственными руками смогли создать один из лучших домашних аттракционов Matterhorn: Alpine Escape. © Magictecture.

Благодаря их переписке удалось узнать, что строительство подобных объектов очень сложный, ответственный и дорогостоящий процесс. А также молодой человек сообщил, что в целом, в строительстве аттракциона участвовало 30 человек, которые теперь не только активно тестируют свои собственные американские горки, но и прекрасно проводят время, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

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