США прекращают денежные выплаты Роскосмосу за места в «Союзах»

США прекращают денежные выплаты Роскосмосу за места в «Союзах». Взамен российские космонавты будут иметь возможность добираться к МКС на Crew Dragon

НАСА представило на утверждение правительства проект соглашения, которое позволит российским космонавтам начать полёты на Международную космическую станцию на американских кораблях в рамках соглашения о безвозмездном обмене с российским космическим агентством.

Взамен Россия продолжит запускать иностранных астронавтов на «Союзах», но теперь бесплатно.

Соглашение предусматривает, что США прекращают денежные выплаты Роскосмосу за места в «Союзах». Вместо этого НАСА предоставит российским космонавтам места на космических кораблях SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. Космическое агентство НАСА представило соглашение в Государственный департамент США для рассмотрения и утверждения. Затем соглашение должно будет пройти аналогичное утверждение в российском правительстве. Если всё пройдёт удачно, то первый россиянин полетит на корабле SpaceX уже в 2021 году. По соглашению, российская сторона будет обязана выделить минимум одно бесплатное место для американских, канадских, европейских и японских астронавтов на корабле «Союз».

Миссия SpaceX Crew-2 предварительно запланирована на запуск 30 марта 2021 года. Следующая миссия должна стартовать в сентябре 2021 года с еще четырьмя астронавтами.