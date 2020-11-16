SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию — в экипаже сразу четыре астронавта

Компания SpaceX Илона Маска отправила к Международной космической станции (МКС) первую регулярную миссию. С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта, сообщает NASA.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя отделилась и успешно приземлилась на плавучую платформу в океане, отделение второй ступени также прошло успешно. Корабль вышел на околоземную орбиту через 12 минут после запуска. Но астронавты больше суток проведут в капсуле до стыковки с МКС.

В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский космонавт Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Это второй пилотируемый полет Crew Dragon (предыдущий состоялся в мае и был тестовым) и первый в рамках контракта NASA и компании SpaceX. Важно отметить, что SpaceX впервые отправила в космос сразу четырех человек — до этого она запускала двух астронавтов. На российских «Союзах» помещаются не более трех человек.

Crew Dragon — первый в истории и пока единственный частный космический корабль, который будет выполнять коммерческие пилотируемые запуски.