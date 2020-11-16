Создатель вакцины от коронавируса назвал срок победы над пандемией

Полный отказ от «коронавирусных» ограничений будет возможен только к концу следующего года, заявил основатель и гендиректор биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин.

Профессор из Турции получил широкую известность после того, как в сотрудничестве с американской компанией Pfizer смог создать первую вакцину от коронавируса, эффективность которой была доказана в ходе трех стадий клинических испытаний. Уже к концу этого года компания сможет произвести 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года — 1,3 млрд доз.

По мнению Шахина, вакцинация не окажет существенного влияния на масштабы заражения в ближайшее время. Для появления коллективного иммунитета нужно будет провакцинировать миллиарды людей по всему миру, а это возможно сделать только в течение года.

Профессор отметил, что к лету 2021 года ситуация значительно улучшится, но полностью к нормальной жизни можно будет вернуться только следующей зимой.

Напомним, разработка вакцины BioNTech отличается от остальных использованием технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая содержит информацию о первичной структуре белков и синтезируется на основе ДНК. По заявлению создателей, вакцина может с 90-процентной эффективностью предотвратить заражение коронавирусом. Теперь ей предстоит получить одобрение Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.