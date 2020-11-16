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Сильвестр Сталлоне сыграет в суперзлодейском фильме «Отряд самоубийц»

Сильвестр Сталлоне сыграет в суперзлодейском фильме "Отряд самоубийц"

74-летний Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в новом «Отряде самоубийц». Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер и сценарист Джеймс Ганн.

«Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над «Отрядом самоубийц» не стала исключением», — написал Ганн в соцсети, опубликовав селфи со звездой боевиков.

Какая именно роль досталась Сталлоне — не уточняется. Известно, что Джеймс Ганн завершил съемки картины в феврале, из этого выходит, что звезда «Рокки» участвует в досъемках либо озвучивает одного из персонажей фильма.

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном над сиквелом «Стражей Галактики», где сыграл Стакара Огорда, бывшего лидера опустошителей.

16 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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