Райан Рейнольдс рассказал о том, каково быть отцом трех дочерей

44-летний Райан Рейнольдс редко рассказывает о семейной жизни со своей 33-летней супругой Блейк Лайвли и их детьми. Однако на днях он разоткровенничался и признался в интервью Access Hollywood, что никогда и представить себе не мог, что он станет отцом трех дочерей. По признанию актера, быть отцом девочек ему очень нравится.

Кроме шуток, они самые способные люди, которых я знаю. Если что-то в моей жизни бывало безумным или страшным, первыми, на кого я опирался, были они, потому что они обладают мудростью, силой и спокойствием. Они смелые, — сказал он.

Рейнольдс отметил, что сам он вырос в семье, где были одни мальчики (у актера есть три старших брата. — Прим. ред.), поэтому рождение дочерей было для него полной неожиданностью.

Мне нравится каждая секунда этого приключения,

— признался он.

Актер также рассказал, как они с Блейк совмещают карьеру и личную жизнь, ставя вторую в приоритет.

Мы стараемся не расставаться: я снимаюсь в фильмах, жена тоже. Мы путешествуем повсюду, и мы всегда вместе. Я думаю, что лучшее в этом то, что мы действительно не проводим время по отдельности. Я много времени провожу со своими девочками,

— заключил он.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты уже восемь лет. Первая дочь пары Джеймс появилась на свет через два года после их свадьбы — скоро она отметит шестилетие. Во второй раз родителями Райан и Блейк стали четыре года назад — у них родилась дочь Инес. Третья дочь супругов, имя которой они долго скрывали, появилась на свет год назад. Девочку пара назвала Бетти.

Дочерей супруги стараются оберегать от внимания посторонних и не показывают их в своих соцсетях.