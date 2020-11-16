Протестующих в Минске жестко разогнали, задержаны сотни мирных демонстрантов

Акции протеста в Белоруссии сегодня сопровождались массовыми задержаниями. По данным правозащитного центра «Весна», силовики схватили более 700 демонстрантов (число продолжает расти). Среди них также были журналисты, в том числе российские.
К примеру, агентство «Интерфакс-Запад» сообщило о задержании корреспондента в Минске, которая освещала протесты. Также стало известно о задержании корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и издания БелТА Андрея Покуменко, Шуры Пилипович-Сушчиц («Наша Нива»), фотографа Евгения Отцецкого, Андрея Ломова (Hrodna.life), Алеся Пилецкого (Tut.by и «Народная Воля»), Игоря Матвеева («Народныя навіны Віцебска»).
По данным «Белорусской ассоциации журналистов», в ходе протестов 15 ноября в Белоруссии задержаны 17 сотрудников СМИ.: 11 — в Минске, остальные — в Витебске, Гродно и Пинске.
Масштабная акция в Минске сопровождалась избиениями протестующих. Сообщалось о применении силовиками спецсредств, в том числе светошумовых гранат, слезоточивого газа, дубинок. Сотни протестующих были задержаны или разогнаны.
Демонстрантов без разбора грузили в автозаки, увозили. Некоторые задержания проходили жестко.
Сейчас на «площади Перемен» силовики убирают палатки, плакаты и цветы, сносят мемориал памяти Романа Бондаренко, участника протестов, который скончался в больнице после избиения белорусскими силовиками, передает Tut.by.
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