Протестующие в Армении потребовали распустить правительство

Тысячи людей вновь собрались в центре Еревана, чтобы выразить протест против невыгодного для страны соглашения на Нагорному Карабаху.

Представители оппозиции потребовали отставки действующего премьера Никола Пашиняна и роспуска его правительства, а также создания временного кабмина и организации досрочных выборов в стране.

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян охарактеризовал соглашение с Азербайджаном как «подписанный за спиной народа унизительный акт о капитуляции».

«Национальное собрание должно незамедлительно отменить военное положение, отправить в отставку премьера Никола Пашиняна, а затем избрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия», — заявил он.

На митинге Сагателян представил дорожную карту дальнейших действий оппозиции. План подразумевает борьбу за независимость Нагорного Карабаха с тем условием, чтобы Пашинян не участвовал в этих переговорах.

Оппозиция признала, что размещение российских миротворческих сил в Карабахе является необходимостью. Однако уступки Азербайджану она намерена свести к минимуму.

Основная часть митинга проходит у здания генеральной прокуратуры, собравшиеся выкрикивают «Никол предатель!». Силовики оцепили вход в здание, но столкновений с протестующими пока не происходит.