Ольга Бузова облажалась на шоу

На шоу Ольга вместе с Дмитрием Соловьевым исполнила танец под песню Филипа Киркорова «О любви». Сама пара была очень довольна своим прокатом, однако судьи поставли им довольно низкие оценки: 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.
«Есть большая разница между вокалом и тем, что я вижу сейчас. Поэтому 5,8»,
– объяснила свое решение Татьяна Тарасова.
Певицу ужасно расстроило итоговое решение жюри, и девушка даже не смогла сдержать слез. Однако в скоре Оля взяла себя в руки и выложила в Instagram пост, в котором рассказала о том, что их номер оказался первым в очереди на вылет.
«Но это уже все не важно!!!!! Я так люблю этот номер, мы его настолько сильно пропустили через себя эмоционально, и я так хочу, чтобы Вы сегодня это почувствовали…»,
– стараясь не вешать нос, написала Бузова.
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