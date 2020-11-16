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Ольга Бузова облажалась на шоу

На протяжении долгого времени Ольга Бузова делилась в своем Instagram подготовкой к выступлению на шоу «Ледниковый период». За несколько недель певица, которая раньше не умела танцевать на льду, почти достигла уровня профессионала. Однако жюри не оценило выступление  исполнительницы.

На шоу Ольга вместе с Дмитрием Соловьевым исполнила танец под песню Филипа Киркорова «О любви». Сама пара была очень довольна своим прокатом, однако судьи поставли им довольно низкие оценки: 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.

«Есть большая разница между вокалом и тем, что я вижу сейчас. Поэтому 5,8»,

– объяснила свое решение Татьяна Тарасова.

Певицу ужасно расстроило итоговое решение жюри, и девушка даже не смогла сдержать слез. Однако в скоре Оля взяла себя в руки и выложила в Instagram пост, в котором рассказала о том, что их номер оказался первым в очереди на вылет.

«Но это уже все не важно!!!!! Я так люблю этот номер, мы его настолько сильно пропустили через себя эмоционально, и я так хочу, чтобы Вы сегодня это почувствовали…»,

– стараясь не вешать нос, написала Бузова.

16 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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