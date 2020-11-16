Ольга Бузова облажалась на шоу

На шоу Ольга вместе с Дмитрием Соловьевым исполнила танец под песню Филипа Киркорова «О любви». Сама пара была очень довольна своим прокатом, однако судьи поставли им довольно низкие оценки: 5,8 за технику и 5,9 за артистизм.

«Есть большая разница между вокалом и тем, что я вижу сейчас. Поэтому 5,8», – объяснила свое решение Татьяна Тарасова.

Певицу ужасно расстроило итоговое решение жюри, и девушка даже не смогла сдержать слез. Однако в скоре Оля взяла себя в руки и выложила в Instagram пост, в котором рассказала о том, что их номер оказался первым в очереди на вылет.