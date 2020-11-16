Обама с уверенностью назвал имя будущего президента США

Итоги президентских выборов в США еще не подведены. Два соперника — демократ Джо Байден и действующий лидер страны Дональд Трамп — оспаривают результаты в суде и обмениваются колкими замечаниями в адрес друг друга.

По предварительным данным, необходимые для победы 270 голосов выборщиков набрал Байден, однако ему предстоит доказать, что в ходе голосования и подсчетов не было нарушений и фальсификаций, о которых заявляет Трамп.

Свое мнение на этот счет высказал бывший президент США Барак Обама. В интервью CBS This Morning он назвал имя будущего президента.

«Джо Байден будет следующим президентом США, Камала Харрис будет следующим вице-президентом», — заявил Обама. Он также добавил, что любой, кто приходит в офис президента, должен понимать, что это временная работа, намекая на отказ Трампа признать свой «проигрыш».

«Мы не выше правил и закона. Это суть демократии», — добавил Обама.

Ранее Трамп заявил, что не признает победу Байдена, обвинил его в фальсификациях и пообещал в конечном итоге победить.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября.