«Мужа убили запрещенным химоружием»: вдова Литвиненко подала иск в ЕСПЧ против России

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Она потребовала от российских властей компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление мужа радиоактивным веществом.

По ее словам, она понимает, что совершивших преступление не удастся доставить в Лондон, но «кто-то должен понести ответственность», пишет The Guardian.

«Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования… Сейчас мы говорим об отравлении не только моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было запрещенное химическое оружие», — заявила Марина Литвиненко.

Она считает, что Москва должна признать связь между убийством Александра Литвиненко, а также отравлением Скрипалей и Навального.

Напомним, Литвиненко получил политическое убежище в Британии и скончался в 2006 году от отравления радиоактивным полонием. Лондон возложил вину в убийстве на депутата Госдумы Андрея Лугового, который встречался с Литвиненко незадолго до его смерти.