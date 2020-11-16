Мэттью Перри назвал дату съемок спецвыпуска «Друзей»

Нет такого человека, который бы не жаловался на странный 2020-й. Пандемия, закрыты границы, отменены встречи с родными, перенесены премьеры любимых фильмов и сериалов … этот список можно еще долго продолжать. Однако есть надежда, что 2021-й будет лучшим. Кстати, уже есть первое подтверждение.

Так, весной следующего года стартуют съемки долгожданного спецвыпуска сериала «Друзья». Об этом сообщил Мэттью Перри на своей странице в Твиттере.

«Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта [2021]. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это мне так нравится!» — написал Перри.

Добавим, что съемки спецвыпуска сериала должны были начаться еще в мае 2020 года, однако из-за карантина их перенесли.

«Друзья» — один из лучших американских сериалов в истории кино. В свое время он получил шесть статуэток «Эмми» и несколько «Золотых глобусов».