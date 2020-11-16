Максим Галкин и Алла Пугачева отметили 19-ю годовщину своего «случайного» знакомства

Вчера 44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачева отмечали важную для себя дату — 19 лет со дня их знакомства. В честь этого шоумен поделился в инстаграме снимком с супругой.

19 лет вместе,

— написал Галкин и поставил смайл в виде сердца.

Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». Представил Примадонне Галкина Филипп Киркоров, с которым она на тот момент состояла в браке. С ним Алла Борисовна развелась лишь в 2005 году, а за Максима вышла замуж в 2011-м. С бывшим мужем Пугачева осталась в хороших отношениях, да и сам Максим называет Филиппа своим другом.

Поздравили пару и их многочисленная армия поклонников, и звездные друзья. Певица Валерия, к примеру, удивилась, как быстро летит время.

Отмечали событие Пугачева и Галкин дома при свечах. Максим показал, что они с нетерпением ждут и другого праздника — Нового года: супруги уже нарядили елку и упаковали подарки.

В браке Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей — семилетних Лизу и Гарри, которые появились на свет при помощи суррогатной матери. Приготовили ли они что-то для своих родителей по случаю семейного праздника, телеведущий не показал. Но учитывая их изобретательность и актерские навыки, без оригинального поздравления от дочери и сына Алла и Максим точно не остались.