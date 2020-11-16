Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии

Экс-премьер Молдавии и глава оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в воскресенье, свидетельствуют данные ЦИК страны.

Санду после подсчета 98% протоколов набирает 54% голосов избирателей. Действующий президент Игорь Додон, баллотировавшийся на второй срок, набрал 46%.

Всего Санду поддержали почти 800 тыс. граждан Молдавии, за Додона проголосовали 685 тыс.

При этом на избирательных участках за рубежом более 80% голосов отдано за Санду, а в Приднестровье 85,8% избирателей поддержали Додона.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей и заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Додон пока не признал свое поражение и обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны утром в понедельник.