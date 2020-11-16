Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на заседании Политбюро Трудовой партии, что стало его первым публичным выступлением за последние 25 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

По данным государственного СМИ КНДР, Ким Чен Ын на заседании «обсудил COVID-19 и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта».

По информации Yonhap, в прошлый раз северокорейский лидер появлялся на публике 22 октября, когда посещал кладбище в Пхенан-Намдо.

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По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом страна остается в состоянии повышенной готовности с начала 2020 года.